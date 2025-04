Marie de Flavigny, comtesse d'Agoult, Correspondance générale, tome XVII [et dernier] : 1876 et suppléments (1818-1872). Comprenant un index général des noms cités des tomes I à XVII. Édition établie et annotée par Charles F. Dupêchez avec la collaboration de S. Goguel

Lorsque commence l’année 1876, rien ne présage que la comtesse d’Agoult n’a plus que deux mois à vivre. Sa santé reste bonne et ses lettres ne trahissent aucun affaiblissement mental. Un coup de froid, suivi d’une pleurésie puis d’une double pneumonie, l’emporte le 5 mars 1876 après un début de névrose.

Ce volume comprend un nombre important de lettres qui auraient dû être publiées dans les volumes précédents avec, notamment, des lettres de Cosima von Bülow à sa demi-sœur, Claire de Charnacé. Sont également inclus des lettres impossibles à dater, ainsi que divers documents, comme des extraits de l’inventaire après décès de la comtesse d’Agoult et la liste de ses domiciles parisiens. Le volume se clôt par l’index des correspondants apparaissant dans les dix-sept volumes de la correspondance générale.

Charles F. Dupêchez a publié articles et livres sur la comtesse d’Agoult. Ainsi, sa biographie, Marie d’Agoult (Albin Michel, 2024, édition revue et corrigée), son roman Nélida (Calmann-Lévy, 2010, deuxième édition), ses Mémoires, Souvenirs et Journaux (Mercure de France, 2007, deuxième édition augmentée et corrigée), sa Correspondance avec George Sand (Bartillat, 2001) et Hortense et Marie (Flammarion, 2018).

Extrait de l'introduction...

Table des matières...

—

Version PDF : e-EAN 9782745362803. 70 €.