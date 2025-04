Nathalie Heinich, Être écrivain. Création et identité

Comment peut-on être écrivain ? Pour répondre à la question, Nathalie Heinich a mené l’enquête en interrogeant une trentaine d’auteurs aux profils variés, romanciers, poètes et dramaturges, parisiens ou provinciaux, connus ou inconnus, y ajoutant des témoignages d’auteurs du passé.

Entre besoin d’expression personnelle et réponse aux exigences du marché, quête de reconnaissance et succès populaire, solitude et mondanités, inspiration et labeur, l’identité de l’écrivain est parcourue de multiples tensions. L’activité d’écrire – qui ne fait pas forcément l’écrivain – devient alors l’occasion de poser des questions aussi centrales que celles de la subsistance matérielle, de l’engagement dans le travail, des modèles de vie ou encore de la présentation de soi.

Entremêlant considérations sur le statut d’artiste et réflexions sur la notion d’identité, Nathalie Heinich poursuit dans ce livre, dont la première édition a paru en 2000, l’élaboration d’une sociologie de la singularité.

La première édition de cet ouvrage (2000) a fait l'objet d'un article dans Acta fabula :

L'écrivain singulier, par Pascale Fautrier.