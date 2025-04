Thomas Porcher, Le vacataire. Expérience vécue de la précarité à l'université

« De 2006 à 2011, j’ai été vacataire dans plusieurs universités. Le type d’enseignant qui n’est pas fonctionnaire. Celui qui est rémunéré à l’heure de cours et touche son salaire, au mieux, tous les six mois. Qui n’a pas de congés payés ni droit aux allocations chômage. Un statut extrêmement précaire qui concerne aujourd’hui près de deux tiers du personnel enseignant, sans qui les universités ne pourraient fonctionner.

Dans ce livre, je retrace une journée de ma vie à cette époque. J’y raconte les difficultés quotidiennes, les souffrances et les répercussions de la précarité au travail sur la santé physique, mentale et les autres sphères de la vie.

Et surtout, je m’interroge sur les choix politiques qui amènent à précariser, dans l’indifférence quasi-générale, les services publics et leurs personnels depuis plus de trente ans. »

Feuilleter l'ouvrage…

—