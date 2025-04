"Histoire des mechas. Généalogie des représentations robotiques dans les fictions japonaises d'après-guerre à aujourd'hui". Conf. de Karim Charredib (Nantes)

Cette conférence se focalise sur les imaginaires structurés par les fictions médiatiques japonais et vise à replacer les cadres historique et politique japonais dans lesquels ont émergé les mechas (robots), notamment depuis l’après-guerre, pour devenir une forme de synthèse de la modernité japonaise. Il s’agira également d’identifier les grands moments, motifs et évolutions du genre comme le super robot coloré et unique (Mazinger Z), l’essor de l’esthétique combinatoire (Getter Robot, le super sentai), la tendance réaliste du real robot (Gundam, Armored Trooper Votoms) ou encore l’affirmation d’un pilotage psychologique et émotionnel de robots au design plus féminin (Evangelion, Darling in the Franxx). Nous étudierons par ailleurs comment l'émergence de cette figure de fiction a permis l'acceptation de la robotique industrielle par la population et accompagné l'essor économique du Japon dans la seconde partie du XXe siècle.

Karim Charredib est maître de conférences à l’université Rennes 2 où il enseigne à la fois en arts et en culture japonaise. Il a entre autres dirigé l’ouvrage Neon Genesis Evangelion : Une science-fiction japonaise (monstrueusement) contemporaine aux Presses universitaires François-Rabelais en 2024. Il a également donné plusieurs conférences en France et au Japon.

Date : le 19 avril 2025

Horaire : 12H15-13H15