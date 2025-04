Jules Leclercq, Au pays de Paul et Virginie

Lorsqu’il part vers l’île Maurice en 1875, le Belge Jules Leclercq (1848-1928) a un guide de voyage bien singulier : Paul et Virginie, le roman culte de Bernardin de Saint-Pierre publié un siècle plus tôt. En marchant sur les traces de ses deux héros, Leclercq exprime une admiration nostalgique pour une société proche de la nature, équilibrée et paradisiaque. Il met donc en miroir une série d’excursions sur l’île Maurice et une quête de paysages déjà lus dans le roman. Il propose ainsi une vision panoramique de l’île où alternent la peinture d’un morne, la description d’un bourg ou une scène pittoresque. Il prend autant de soin à décrire les espaces sauvages que les comportements humains, sans oublier que l’époque a changé. Conscient des réalités économiques et géographiques, il évoque le travail aliénant des coolies dans les champs de canne après l’abolition de l’esclavage, la violence des cyclones, les épidémies...

Au pays de Paul et Virginie est donc à la fois un voyage dans un pays réel et dans un pays rêvé. Magnifiant la beauté des lieux mais conscient des transformations, Leclercq vise à rendre à la description de cette petite île de l’océan Indien la magie que la littérature lui a donnée.