Earl Lovelace, The Beginning of a Journey. Poems (ed. Mario Laarmann)

Poèmes inédits de Earl Lovelace, avec une introduction de Mario Laarmann

Earl Lovelace, l'un des écrivains les plus lus des Caraïbes contemporaines, est connu pour ses romans, ses pièces de théâtre, ses nouvelles et ses articles de presse. Ce qu'ignorent souvent même ses lecteurs les plus passionnés, c'est que pendant les années 1950 et 1960, le jeune écrivain en herbe s'essayait surtout à la poésie avant que le BP Independence Award décerné au manuscrit de While Gods Are Falling ne donne le coup d'envoi à sa carrière de romancier en 1964. Inscrit pour un diplôme de foresterie au Eastern Caribbean Farm Institute de Centeno, Trinité, il s'achète une machine à écrire et passe ses nuits à rédiger. Comme le raconte Funso Aiyejina dans sa biographie de Lovelace, c’est dans le magazine étudiant Frog Hopper que parurent donc en 1962 deux de ses poèmes et une nouvelle – ses premiers textes publiés, et ses seuls poèmes publiés à ce jour.

Les poèmes rassemblés dans The Beginning of a Journey entendent combler ce vide. Lovelace ayant l'habitude de taper et d'éditer plusieurs fois ses textes, il est difficile de déterminer la première mention de ces poèmes retrouvés dans les archives de la University of the West Indies, St. Augustine, Trinité. Ce qui est sûr c'est qu'ils ont été écrits dans les années formatrices de Lovelace, entre 1956 et 1966, au moment où il développait sa conscience littéraire, et que le recueil sera donc d'un grand intérêt à la fois pour les lecteurs occasionnels et les spécialistes de Lovelace. Par leur recherche esthétique et leur sensibilité politique et sociale, les poèmes rassemblés ici marquent le début du « voyage d'écrivain » de Lovelace, comme il le dit lui-même – avec toutes les continuités et discontinuités que cela implique par rapport à son œuvre ultérieure.

Édité par Earl Lovelace et Mario Laarmann, le recueil est enrichi d’une introduction contextualisante et analytique et d'une annexe présentant des images des manuscrits originaux.