Dominique Glaymann, Enseignants-chercheurs : un grand corps malade

Au cours des quatre dernières décennies, l’enseignement supérieur français – et singulièrement l’université – a subi un ensemble d’importantes transformations liées entre elle, avec quelques coups d’accélérateur notables dont la loi LRU de 2007 et la LPR de 2020. Ces transformations qui ont substantiellement modifié la situation et le travail des enseignants-chercheurs sont des effets de la mise en œuvre « à bas bruit » du Nouveau management public, un choix politique et gestionnaire au service d’une prétendue rationalisation du travail et des organisations, et d’une mise en concurrence des personnes et des établissements.

S’appuyant sur une enquête menée auprès des enseignants-chercheurs entre 2020 et 2022, ce livre expose la réalité peu connue du travail de ces acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche avant de présenter les atteintes multiples qu’ils ont subies et de mettre en lumière la dégradation et le malaise largement ressenti parmi eux.

L’auteur montre précisément comment cette profession a été affectée en termes de contenu, de conditions et de sens du travail, mais aussi de reconnaissance de leur contribution au service public.

Dominique Glaymann, professeur émérite à l’Université d’Évry (Paris-Saclay), est sociologue du travail et de l’emploi. Ses recherches portent sur les mutations du système d’emploi. Il a notamment étudié l’intérim, les stages, les relations entre formation, travail et emploi.