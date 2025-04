Anne Alombert, Penser avec Bernard Stiegler

Après avoir passé cinq années en prison, où il s’est converti à la philosophie, Bernard Stiegler s’efforce de « penser la technique ». Depuis les peintures rupestres préhistoriques jusqu’aux industries numériques contemporaines, en passant par le cinéma ou encore la télévision, il interroge la manière dont l’évolution des supports artificiels transforment nos consciences, nos mémoires, nos imaginations et nos sociétés.

Bien que d’une grande actualité, la pensée de ce philosophe majeur du XXIe siècle demeure souvent hermétique, en raison de sa profondeur et de sa complexité. Ce livre a pour but de la rendre accessible en la resituant dans ses contextes historique et théorique et en montrant sa pertinence dans l’époque contemporaine. Il fournit ainsi aux lecteurs des points de repères pour circuler dans l’œuvre de Stiegler tout en explicitant les nouveaux chemins théoriques et pratiques que cette œuvre permet d’ouvrir, pour affronter l’urgence des enjeux actuels, en particulier ceux du transhumanisme, de l’intelligence artificielle et de l’Anthropocène.

Lire un extrait sur le site de l'éditeur…