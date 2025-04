Littérature contemporaine et trauma : bilan et perspectives (Toronto & en ligne)

Littérature contemporaine et trauma : bilan et perspectives

Journée d’étude organisée par Barbara Havercroft et Alice Laumier

9 mai 2025

Depuis une vingtaine d’années, les études littéraires françaises et francophones ont vu s’épanouir de multiples travaux sur les relations entre trauma et littérature. Prenant appui sur les théories du trauma (issues notamment de la psychanalyse ou de la psychiatrie) et les apports des trauma studies anglophones (qui se développent depuis le début des années 1990), une grande partie de ces travaux s’est consacrée à l’analyse de l’expression et de la représentation de l’expérience traumatique et de sa mémoire dans les textes littéraires, qu’ils relèvent des écritures biographiques, testimoniales ou romanesques. Cette circulation entre savoirs exogènes aux études littéraires et analyse textuelle a ainsi enrichi l’approche de certaines œuvres et de certains corpus en éclairant d’un jour nouveau les modalités narratives et énonciatives mobilisées par ces derniers ainsi que les enjeux (éthiques, thérapeutiques, politiques…) de l’écriture du trauma. Par ailleurs, la notion de trauma a pu être mobilisée dans le cadre de réflexions sur la définition et les fonctions de la littérature (dans les travaux d’Alexandre Gefen notamment) ; sur les modalités de la transmission littéraire (chez Hélène Merlin-Kajman) ; ou encore servir de prisme pour relire l’histoire culturelle et littéraire des XXe et XXIe siècles (comme dans l’ouvrage collectif Traumatisme et Mémoire Culturelle : France et Espaces Francophones paru récemment).

Cette journée d’étude souhaite prendre acte de l’ensemble de cette production et des différentes voies empruntées par les chercheuses et des chercheurs qui, depuis le début du XXIe siècle, pensent et analysent les relations entre littérature, théorie littéraire et trauma. Tout en faisant une place à l’étude des textes littéraires à la lumière des théories du trauma, la journée d’étude a pour ambition de constituer un moment réflexif, en adoptant des perspectives explicitement épistémologiques, méthodologiques ou historiques concernant la place et les usages des théories du trauma dans les travaux des chercheurs en littérature ; l’articulation entre théories du trauma, théories et histoire littéraires ; les effets de l’appropriation de la notion de trauma sur l’analyse littéraire, sur la définition de la littérature et la conception de ses fonctions.

