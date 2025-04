"Portrait d'une traductrice". Conf. de Patrick Hersant (en ligne)

Nous avons le grand plaisir de vous annoncer la conférence en ligne que donnera Patrick Hersant de l'Université Paris 8 et chercheur associé à l'ITEM le vendredi 25 avril de 10h à 11h30.

Patrick Hersant présentera Portrait d’une traductrice : Ludmila Savitzky à la lumière de l’archive (co-écrit avec Leonid Livak, Sorbonne Université Presses, 2025), en concentrant son analyse sur des documents inédits, puisés dans une archive exceptionnelle, qui viennent éclairer la carrière et la vie de Savitzky – réflexions éparses sur la traduction, entrées de journal, correspondance avec James Joyce, Ezra Pound, T.S. Eliot, Sylvia Beach et Valery Larbaud. La séance portera aussi sur sa pratique quotidienne de la traduction telle que la révèlent ses brouillons et autres manuscrits.

Patrick Hersant est chercheur associé à l’ITEM et enseigne la littérature anglaise à l’université Paris 8. Il a dirigé un ouvrage consacré à la collaboration auteurs-traducteurs (Traduire avec l’auteur, Sorbonne Université Presses, 2020) et codirigé un volume traitant du discours des traducteurs (Au miroir de la traduction, Archives contemporaines, 2019). Sa recherche actuelle porte sur les manuscrits et correspondances de traducteurs, et plus généralement sur la génétique des traductions.

Pour vous inscrire et obtenir le lien Zoom, veuillez contacter veronique.duche@unimelb.edu.au

Le bureau de la SEPTET.