Sophie Cottin, Claire d'Albe (éd. M. Baudry)

Introduction, notes et dossier de Marie Baudry.

Mariée à l’âge de quinze ans à M. d’Albe, de plus de quarante ans son aîné, la jeune Claire mène une vie en apparence paisible et épanouie dans la Loire, où elle se consacre à l’éducation de ses deux jeunes enfants. Épouse comblée, dame patronnesse reconnue, elle voit pourtant son existence et ses certitudes basculer le jour où son époux invite Frédéric, un parent éloigné, à séjourner chez eux. Les deux jeunes gens vont lutter en vain contre une passion inéluctable, sous le regard impuissant d’Élise, la cousine bien-aimée de Claire.

Paru anonymement en 1799, Claire d’Albe fut l’un des premiers « best-sellers » de son temps. Ce roman, qui fit scandale pour sa peinture sans fard de la passion amoureuse, révèle aujourd’hui des personnages et une pensée complexes et avant-gardistes, dénonçant en creux l’institution du mariage et préfigurant le héros romantique byronien.

