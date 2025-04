Audre Lorde, Une merveilleuse arithmétique de la distance. Poèmes 1987-1992

The Marvelous Arithmetics of Distance

Trad. de l'anglais non signée

Édition bilingue

« Noire, lesbienne, mère, guerrière, poétesse », c’est ainsi que se présentait Audre Lorde (1934-1992), grande poétesse militante afro-américaine.

Présentée ici dans une édition bilingue, cette Merveilleuse arithmétique de la distance exprime sans fard les différentes facettes d’une femme en mouvement, en quête de libération et de sororité. Parfois sensuels, érotiques, ses mots se font soudain politiques, échos des luttes sociales.

Écrit pendant sa lutte contre un cancer du sein, ce recueil posthume est un condensé du souffle lumineux et de la force de la langue de l’autrice. Empreinte de mélancolie et de fureur, sa parole caresse autant qu’elle s’élève, telle une vague furieuse, plurielle et inspirante.



Dans le poing brutal du défi

l’avenir ne se fait pas attendre.

Va te coucher avec nos mots

fais-en des rêves

choisis ceux que tu veux

écris-nous un poème.



Cet ouvrage se veut la somme d’un travail collectif : il a été traduit à quatre mains par Providence Garçon et Noémie Grunenwald, et est accompagné des textes lumineux d’Alice Diop, Fatou S., Kiyémis et Mélissa Laveaux.

