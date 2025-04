Émilie Beck Saiello, Car c'est moy que je peins. Stratégies familiales et professionnelles de Joseph Vernet à travers l’étude critique de son livre de raison et de sa correspondance

Trois volumes reliés sous coffret de 592, 720 et 784 pages (4,3 kg), de format 16 x 22,5 cm, imprimés sur Arena Natural Smooth 120 g par les Grafiche Veneziane. 130 illustrations couleur et noir et blanc.

Voici le modèle d’une histoire de l’art conçue comme une interrogation sur le socle de « culture matérielle » donnant aux ouvrages d’exister, une sorte de genèse économique et sociale de leur production.

Sans doute ces volumes offrent-ils l’ouvrage de référence pour les amateurs de Joseph Vernet, et ouvrent-ils plus largement une précieuse source d’information à tous ceux qui s’intéressent à l’art sous les Lumières, et à ce que signifie être peintre, vivre en tant que peintre, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle — les livres de comptes de Joseph Vernet et de son épouse étant les plus détaillés qui nous soient parvenus d’un peintre.

Mais ils éclairent aussi d’autres régions de la production, en tant qu’elle est en l’occurrence une affaire familiale et sociale, dans toute la précision de leur déploiement ; l’édition intégrale et critique des divers livres de comptes (« livres de raison ») est à cet égard décisive, à proportion de son abondant appareil de notes, véritable mine pour tous les curieux d’histoire. Elle rend sa place, aussi bien, à Madame Vernet (Virginia Parker), et fait mesurer l’importance de sa contribution pour le succès de son mari.

La « question de la peinture » se voit donc déplacée de bien des façons : l’activité d’un peintre au XVIIIe siècle ne saurait se réduire aux seuls éléments à la fois concrets mais arrachés à la dimension de la vie, donc finalement abstraits, que sont ses œuvres sub specie æternitatis ; elle se déploie dans l’espace propre à toute vie — ce que voudrait signifier le mot de Montaigne choisi pour titre de cette enquête.

Émilie Beck Saiello est maître de conférence en histoire de l’art moderne à l’université Sorbonne Paris Nord (Pléiade), habilitée à diriger des recherches. Ancienne élève de la Scuola Normale Superiore de Pise, elle a été pensionnaire à l’Académie de France à Rome. Elle a organisé et dirigé plusieurs colloques ainsi que plusieurs expositions, dont Girodet et Péquignot, une amitié artistique au musée Magnin à Dijon, en 2010, ou Les artistes de Diderot. Joseph Vernet, à la Maison des Lumières-Denis Diderot, en 2023. Elle est l’auteur d’une cinquantaine d’articles et de plusieurs ouvrages dont Pierre Jacques Volaire, dit le Chevalier Volaire 1729-1799 (Arthena, 2010), Napoli e la Francia. I pittori di paesaggio da Vernet a Valenciennes (L’Erma di Bretschneider, 2010). Ses domaines de recherche sont la peinture de paysage, les milieux artistiques romains et napolitains au XVIIIe siècle, la condition sociale de l’artiste, la circulation des artistes et les échanges culturels (en particulier dans l’Europe du Grand Tour), les écrits d’artistes et la théorie artistique.

Ouvrage publié avec le concours du Centre National du Livre, de l'Institut Calvet, de l'Association Bella Maniera et de l'Université Paris Nord - Laboratoire Pléiade.