Alain Ausoni, Anne-Lise Delacrétaz, Henri Roorda. Envers, en prose et contre tout

« Envers, en prose et contre tout » : Henri Roorda (1870-1925) s’est amusé à parodier la formule devant des générations d’élèves. Ainsi détournée, elle révèle les trois penchants de ce professeur lausannois pince-sans-rire et discrètement subversif, proche d’Élisée Reclus : l’anarchisme, l’écriture, l’humour. Fort du succès de ses pamphlets pédagogiques, il a livré, parfois sous le pseudonyme de Balthasar, des essais, plus d’un demi-millier de chroniques, une série d’almanachs drolatiques, des levers de rideau… Son oeuvre questionne non sans bienveillance l’esprit et les moeurs de la société romande du début du 20e siècle.

Cent ans après Le pédagogue n’aime pas les enfants ou Mon suicide, quels meilleurs remontants que son combat contre les « bourreurs de crânes », son pacifisme inébranlable et son pessimisme joyeux pour affronter les défis de notre temps ?

Sommaire

1 À sauts et à gambades

2 Faire ma connaissance

3 Militer ?

4 Donner des leçons

5 Chroniquer

6 Rire

7 En finir

8 Par tous les temps

Annexe : « Le parapluie »

Bibliographie