Marc'O, Délire de fuite

Édition établie par Gérard Berréby et Safa Hammad.

À la fin des années 1940, un électron libre nommé Marc’O est lâché dans Paris. C’est une ville pleine de spleen et de promesses. Il y mène une vie instable aux côtés d’une jeunesse mélancolique, refusant le conformisme et les injonctions d’une société dont les jours sont comptés.

Alors que les fantômes de l’après-guerre vampirisent le présent, échos d’un passé douloureux dont il tait l'essentiel, Marc’O a renoncé à l’avenir. Il vit au jour le jour, ne travaille pas et erre dans les bars et les cafés. À Paris, à Clermont-Ferrand ou dans le Sud, il cherche un toit, des aventures et un sens à l’existence. Sans jamais s’affilier à un groupe, il fréquente le Tabou de Boris Vian, rencontre des existentialistes, voit émerger les situationnistes. Il se frotte à l’époque, aux mouvements et aux frémissements qui l’agitent déjà. Égaré dans un Paris hostile et entraînant tour à tour, la découverte de l’écriture et l'éveil à la poésie s'avèrent, pour le jeune homme, une véritable initiation. Comment transformer le monde quand on ne sait pas encore qui on est ? En “photographiant” les scènes de sa vie quotidienne, l'éblouissement des illuminations de la vie des boulevards, entre prostituées et repaires de marginaux.

De rencontres fulgurantes en projets avortés, Marc’O nous happe dans le flux prenant et poétique de ses frustrations et de ses exaltations d’artiste en devenir. Récit de jeunesse resté inédit, à la fois fluide et fragmenté, plein de fulgurances poétiques, Délire de fuite fait revivre toute l’atmosphère d’une époque, et la révolte d’une génération qui allait la bouleverser.

