Carlos Arniches, L'Ami Melquiadès ou l'âne qui brait jamais ne se tait

Pièce traduite de l'espagnol par l'Atelier de traduction théâtrale du CREC, sous la direction de Marie Salgues et Evelyne Ricci.

Dans les quartiers populaires de Madrid, au début du xxe siècle, Blanche rêve d'amour et de belles tenues et se laisse séduire par Séraphin le Gandin qui lui promet monts et merveilles. Benita, sa soeur, aussi consciente des réalités que Blanche est naïve, aidée par son chevalier servant Avelino, décide de la sauver d'un déshonneur certain et d'un avenir malheureux. De stratégies de séduction en retournements cocasses, cette pièce - musicale en partie - fait défiler les habitants du quartier qui chantent, dansent et évoquent leur quotidien avec drôlerie et tendresse. Représentée pour la première fois à Madrid en 1914, cette saynète est emblématique de l'oeuvre comique de Carlos Arniches, un dramaturge que Federico García Lorca considérait comme doté d'une véritable poétique tant son inventivité verbale est prodigieuse. Son oeuvre n'a jamais été traduite en français.