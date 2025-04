Pier Paolo Pasolini, Écrits sur la litterature italienne (1941-1974)

Édition dirigée par Manuele Gragnolati et Andrea Agliozzo

Traduit de l’italien par Vincent d’Orlando

Artiste polymorphe et explosif, Pasolini est bien connu en France en tant que cinéaste, poète, romancier et intellectuel « corsaire ». Son activité de critique littéraire, en revanche, demeure moins connue, malgré l’influence qu’elle a exercée sur son propre parcours d’écrivain : « quand je pense, indifféremment, aux débuts de ma carrière littéraire», écrit-il en 1962, « je me vois comme quelqu’un qui “vient de la critique” ».

Ce volume propose pour la première fois aux lecteurs francophones une sélection d’écrits de Pasolini sur la littérature italienne qui ne figurent pas dans ses recueils officiels. Il se divise en deux parties. La première rassemble les critiques sur une vingtaine d’auteurs contemporains, offrant ainsi un accès inédit à des voix majeures du XXe siècle italien comme Bassani, Gadda, Morante, Montale et Ungaretti. La seconde réunit les écrits de Pasolini sur ses propres œuvres, ainsi que des textes qui abordent les questions centrales de sa poétique, ouvrant ainsi une perspective privilégiée sur sa trajectoire littéraire.

À travers son analyse passionnée du style et du langage, Pasolini explore la capacité de la littérature à exprimer la complexité de l’esprit humain et de la réalité, ainsi que les motivations profondes qui animent les écrivains. Il ressort de ses écrits une conception engagée de la littérature et de la critique littéraire qui deviennent des instruments de connaissance de soi et de relation au monde et aux autres.