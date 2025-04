Antonio Gramsci, Combattre le fascisme

Préfacé par Massimo Palma. Traduit de l’italien et postfacé par Manuel Esposito.

Il est possible, à partir de l’œuvre de Gramsci, de penser l’émergence du fascisme historique de manière à mieux reconnaître ses nouveaux variants et mieux le combattre aujourd’hui. Étant donnée la situation politique actuelle – en France et en Europe – il n’est peut-être pas de lecture plus urgente que celle de ces textes.

Ce volume réunit des articles, parus pour la plupart dans L’Ordine Nuovo, ainsi que des extraits des Cahiers de prison d’Antonio Gramsci. Il est structuré de manière à donner un aperçu de la pensée politique du philosophe et surtout d’aborder un point urgent : le fascisme, qui ne cesse de revenir, partout en Europe et dans le monde, sous des formes diverses, nouvelles, au moins en apparence.

Des extraits de la préface ainsi que de la postace peuvent être lus sur le site de l'éditeur…