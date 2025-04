Revue d'histoire du protestantisme, t. 10

Sommaire :

ARTICLES – Y. Krumenacker, « L'aide aux réfugiés du marquisat de Saluces » ; I. ALVAREZ et B. DERUELLE, « Île de Ré, 8 novembre 1627 : découvertes autour de la bataille du Pont du Feneau » ; A. ENCREVÉ, « François Guizot et le protestantisme sous le Second Empire »

CHRONIQUES – A. TACAILLE, « “Dieu nous met en la bouche les paroles”. Quand les Réformateurs rendaient les Psaumes à l'assemblée »

COMPTES RENDUS – NÉCROLOGIE – A. TACAILLE, « Edith Weber (1925-2024) » ; J. LÉONARD, « Yves Krumenacker (1957-2024) ».