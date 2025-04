Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance, vol. LXXXVII-I (2025-1)

Sommaire :

ARTICLES – E. Aceituno Martínez, « Nouvelles sources de Philippe Desportes dans les Rime di diversi nobili poeti toscani raccolte da M. Dionigi Atanagi (1565) » ; M. Danzi, « Leon Battista Alberti e il mestiere delle lettere. Su una nuova edizione e sull’interpretazione del De commodis litterarum atque incommodis » ; D. Coudert Tirel, « Sonnets à Blonde. Découverte d’un recueil manuscrit inédit et parcellaire de François Perrin, poète Autunois » ; L. Calvié, « Henri Estienne en Italie (1552-1555) »

NOTES ET DOCUMENTS – J. Balsamo, « Ronsard à Soleure. Note sur une inscription dans le Liber amicorum de Hans Jakob vom Staal » ; A. Cullière : À propos de La vieille courtisanne de Du Bellay. Les deux éditions lyonnaises de 1558 » ; A. Mothu, « Qui est l’Ardelio du Cymbalum mundi ? » ; D. Guernelli, « “Secundum morem ordinis et consuetudinem vallis umbrose”. Un Breviario vallombrosano miniato da Mariano del Buono » ; A. Estienne et L. Daubigny, « Un cénotaphe à la mémoire de Valentina Visconti à Gien ? De Saint-Étienne de Gien au tombeau des Orléans aux Célestins de Paris, quand les sources divaguent »

COMPTES RENDUS.