Gustave Flaubert, Histoires romantiques sataniques. Voyage en enfer, Rêve d’enfer, La Danse des morts, Smar.

Édition établie, présentée et annotée par Christophe Ippolito.

Écrites de treize à dix-sept ans par Flaubert, ces quatre œuvres indissolublement liées sont hantées par le romantisme et la présence de la mort, le diable et le mal, mais aussi par la révolte et le rire. Le jeune Flaubert s’y interroge sur le monde, son avenir et son destin. Encore au lycée alors qu’il rédige ces textes, il apprend à découvrir la vie, et se passionne pour la littérature, l’histoire, et l’écriture. Ces œuvres, placées sous le signe du romantisme satanique en vogue en France et en Europe dans les années 1830, sont réunies pour la première fois dans un livre qui présente ce qu’est le romantisme satanique à cette époque. Elles ont été éditées d’après les manuscrits originaux.

SOMMAIRE

Présentation. Flaubert et le satanisme romantique

Note sur la présente édition

Voyage en enfer (1835)

Rêve d’enfer (1837)

La Danse des morts (1838)

Smar (1839)

DOSSIER

Chronologie

Agonies. Pensées sceptiques, Fragment XXII

Lettre de Flaubert sur son avenir (1839)

Notices (Voyage en enfer, Rêve d’enfer, La Danse des morts, Smar)

Bibliographie sélective

Voir le site de l’éditeur : https://www.passages-et-traverses.com/

Christophe Ippolito, membre du comité scientifique du site Flaubert à l’université de Rouen Normandie, est professeur au Georgia Institute of Technology à Atlanta (États-Unis). Spécialiste de la littérature française du XIXe siècle, il est l’auteur d’un livre et d’une douzaine d’articles sur Flaubert, et a collaboré au Dictionnaire Gustave Flaubert paru en 2017 chez Garnier.