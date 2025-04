Otrante, n° 55 : "Sang, sens et sensorialité" (dir. Vanessa Besand, Irène Le Roy Ladurie)

Ce numéro de revue aborde le sang sous de nouveaux angles, en privilégiant, non un traitement purement symbolique, mais l’étude de ses caractéristiques sensibles et la manière dont il participe à la production d’œuvres artistiques et de fictions dans le champ des arts (cinéma, littérature, bande dessinée, arts plastiques) dans la période allant du XIXe au XXIe siècles. Les études sensorielles s’appuient sur la connaissance du contexte historique, des savoirs scientifiques, philosophiques et médicaux pour appréhender les représentations et donner sens aux partis pris esthétiques des oeuvres étudiées. Les articles de ce numéro mettent ainsi l’accent sur l’étude du sang comme matière sensible avant toute chose, mais aussi sur la manière dont la période contemporaine tente de reprendre ou de renverser les logiques traditionnelles d’abjection, de violence et d’érotisme attachées à ce motif.

Tout en traitant à la fois des arts majeurs et de la culture populaire et médiatique, le volume s’attache également à montrer comment certain·e·s artistes font du sang une matière plastique et un enjeu esthétique au service de questions politiques, sociétales et identitaires, et comment les liens tissés entre différentes sphères de la production culturelle permettent d’éclairer la présence du sang comme indice de la dignité des genres artistiques.

