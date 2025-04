Chantal Jaquet, Les transclasses ou la non-reproduction (rééd.)

C’est dans cet ouvrage fondateur que Chantal Jaquet a forgé en 2014 la notion de « transclasse » pour désigner les personnes qui passent d’un milieu social à un autre. Le terme s’est depuis largement imposé dans l’espace public.

L’ambition de ce livre a été de comprendre philosophiquement le passage peu fréquent d’une classe sociale à l’autre et de construire pour cela une méthode d’approche des cas particuliers. Dans une première partie, l’autrice met en évidence les causes politiques, économiques, sociales, familiales, singulières, qui président à la non-reproduction sociale, et analyse dans une seconde partie leurs effets sur la constitution des individus qui transitent d’une classe à l’autre.

En regroupant tous les migrants de classe sous un même concept, Chantal Jaquet a contribué à les rendre plus visibles et les a autorisés à prendre davantage la parole, en leur donnant des instruments de pensée pour ressaisir leur trajectoire et la force requise pour la restituer.

Spécialiste de l’histoire de la philosophie moderne, de Spinoza en particulier, de la philosophie du corps et de la philosophie sociale, Chantal Jaquet est professeure émérite à l’université Paris-1 Panthéon-Sorbonne. Aux Puf, elle a coordonné, avec Gérard Bras, La Fabrique des transclasses (2018) ; elle est l’autrice entre autres de Juste en passant (entretiens avec Jean-Marie Durand 2021) et de Philosophie de l’odorat (rééd. « Quadrige », 2022).