André Léo, La Femme et les moeurs. Liberté ou monarchie

La Femme et les moeurs. Liberté ou Monarchie (1869) nous dévoile un pan des débats qui accompagnent la démocratisation de la vie politique française : à quelle liberté peuvent prétendre les femmes ? Dans quelle mesure sont-elles concernées par les appels à l’égalité ? Selon André Léo – alias Léodile Béra – la plupart de ceux qui se désignent comme « républicains », « démocrates » ou « socialistes » trahissent leurs inclinations despotiques dès qu’ils se penchent sur ces questions. Avec ce texte radical, elle déconstruit avec logique et ironie les discours contemporains sur les femmes et propose une analyse historique, économique et politique de l’ordre patriarcal. Son ambition : préparer une société réellement démocratique dans laquelle chacun et chacune pourra exister en tant qu’individu singulier, libre et égal aux autres.

Réédition revue par Jean-Pierre Bonnet et commentée par Monique Biarnais. Préface de Frédéric Chauvaud.

SOMMAIRE

Textes d’André Léo contemporains de La Femme et les mœurs

Articles de presse

Articles publiés pendant la guerre et la Commune

Les romans d’André Léo contemporains de La Femme et les mœurs

Dans le Socialisme progressif

Critique

La Femme et les mœurs