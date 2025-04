Joan Pieragnoli, Le Chevalier de Lorraine

Si, selon l’abbé de Choisy, le chevalier de Lorraine avait l’aspect d’un ange, il fut loin d’en être un. Faut-il pour autant voir en lui l’assassin cupide et amoral si souvent décrit ? Amant en titre de Monsieur, frère de Louis XIV, Philippe de Lorraine doit à son aura sulfureuse d’être aujourd’hui une figure familière du grand public, alors même que, jusqu’ici, le personnage historique demeurait parfaitement insaisissable. Un personnage qui suscite, aujourd’hui encore, le mystère et cette question lancinante : au temps des bûchers de Sodome et alors que la Cour devient de plus en plus dévote, comment a-t-il pu s’ériger en membre rapporté de la famille royale et demeurer favori pendant plus de trente ans

Fruit de plusieurs années de recherches dans des archives françaises et étrangères, cette première biographie du chevalier de Lorraine ne se veut pas une réhabilitation mais vise plutôt à expliquer cette exceptionnelle longévité.

S’appuyant sur de nombreuses sources inédites, Joan Pieragnoli livre un récit vivant et dense. Il dresse aussi le portrait d’un personnage complexe qu’il nous invite à suivre un peu partout en Europe, depuis la Rome baroque jusqu’au Versailles du Roi-Soleil.

Joan Pieragnoli est historien et historien de l’art. Il est l’auteur de La cour de France et ses animaux, XVIe-XVIIe siècles (Puf, 2016) et Le prince et les animaux : une histoire zoologique de la cour de Versailles au siècle des Lumières, 1715-1792 (Éditions de l’Université de Bruxelles, 2021).