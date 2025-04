Thierry Hoquet, Histoire (dé)coloniale de la philosophie française

Y eut-il un philosophe français pour protester contre la conquête d’Alger en 1830 ? Les cours de philosophie, généralement, ne nous l’apprennent pas. Et c’est ce vide que vient combler cette nouvelle histoire de la philosophie française, qui n’est pas une somme de problèmes abstraits, l’incarnation hexagonale ou francophone d’une philosophie pérenne. Elle naît de la rencontre des autres peuples au fil de diverses entreprises coloniales, à mesure que se modifient les contours de la France : « Nouvelle-France », « France antarctique » ou « équinoxiale », « Grande France ». La philosophie française ne naît donc pas avec le cogito de Descartes, mais dans une scène exemplaire, quand Montaigne, en 1562, rencontre à Rouen trois Tupinambas du Brésil, et en rend compte dans son essai « Des cannibales ». Le point de vue des autres sur la société française, tel qu’il s’exprime dans les textes des philosophes, renouvelle profondément notre regard et nous permet de penser autrement.

Thierry Hoquet est philosophe. Après des travaux consacrés à l’histoire naturelle au siècle des Lumières, il a travaillé sur les questions de sexe et de race au croisement entre biologie et société, de Darwin à nos jours. Il est l’auteur du Nouvel Esprit biologique (Puf, 2022).