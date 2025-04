La place de dictionnaire à l’ère du numérique (Paris)

Journée d’études

La place de dictionnaire à l’ère du numérique

Le 12 juin 2025

ISIT Paris Panthéon Assas

La primauté autrefois accordée aux dictionnaires dans la pratique de la traduction a été bousculée par le développement des outils nés du traitement automatique du langage naturel, la linguistique de corpus et, plus récemment, les intelligences artificielles. Devenue une sorte de terminus imposant aux traducteurs et aux utilisateurs des nouvelles pratiques, l'IAGen, dont les plus connues sont à ce jour ChatGPT et Deepseek, offre aux utilisateurs une alternative pour court-circuiter le dictionnaire. Dans ce contexte, les traducteurs semblent ne plus avoir à mener de recherche d'exactitude terminologique mais bénéficient d'un confort technologique qui leur permet de soumettre un texte à ces programmes et de se contenter de vérifier la cohérence terminologique et lexicographique et la cohésion d'ensemble du texte traduit. D'autres plateformes comme Trados, Google Translate, Deepl, Reverso reposent sur une alimentation collective des mémoires de traduction.

On peut toutefois se demander, alors que ce développement très rapide advient parfois aux dépens de la qualité de la traduction, si ces nouveaux outils ne rendent pas le recours au dictionnaire de plus en plus indispensable, dans la mesure où ils remettent le dictionnaire au centre de la traduction ou plutôt de la vérification de la qualité terminologique. Si certains chercheurs appellent à abandonner complètement les dictionnaires au profit de l’intelligence artificielle, le dictionnaire connaît pourtant un regain d'intérêt dans la traduction en tant qu’il met en corrélation le sens, l'étymologie et toute l'arborescence terminologique qui aide le traducteur à faire son choix. Face à une grande complexité fonctionnelle, l'intelligence artificielle peut en effet parfois manipuler ou altérer le résultat. Le dictionnaire devient ainsi un complément indispensable pour vérifier et enrichir le travail de l’intelligence artificielle. Il ne faut pas oublier, par ailleurs, que ces algorithmes qu'on nomme "intelligences" puisent eux-mêmes une part de leurs informations dans des dictionnaires déjà numérisés.

Il est vrai que les dictionnaires généraux peuvent être critiqués pour l'incommodité de leur utilisation et les différentes acceptions techniques qu'ils comportent. Ils proposent en effet un éventail très vaste de sens relevant de plusieurs disciplines et spécialités, et rarement du sens en contexte précis, car les termes s'y juxtaposent, suivant en cela la tendance des anciens concepteurs à embrasser plusieurs champs de connaissance. Quant aux dictionnaires spécialisés, si la classification par domaine rend leur utilisation plus précise, ils souffrent d'un problème analogue à celui des dictionnaires généraux : l’absence d'indication chronologique de la date/période possible de l’apparition de la strate technique du sens.

Cela nous amène à̀ nous interroger sur le rôle du dictionnaire dans la pratique des langues et dans l'opération de traduction automatisée, et sur son rapport aux applications sémantiques et génératives des outils numériques et algorithmiques. Il serait par ailleurs pertinent de s’interroger sur la capacité des outils à base d'IA à élaborer des dictionnaires qu’ils soient monolingues, bilingues, généraux ou spécialisés, outils combien nécessaires à l’activité́ traduisante, basée sur l’Intelligence Humaine (IH).

Autrement dit, dans quelle mesure l’IA pourrait-elle améliorer les outils destinés à̀ la compilation des dictionnaires ? Et quel sera l’apport d’une telle approche sur les entrées des dictionnaires ?

Cette journée d'étude sera l'occasion d'inviter la communauté scientifique à réexaminer et à réévaluer la place du dictionnaire dans la traduction à l'ère du numérique et des intelligences artificielles génératives.



Axe d'études

Le dictionnaire papier ou numérique comme outil d'aide à la traduction.

La classe de langue ou de traduction et le dictionnaire.

De la linguistique de corpus aux IA génératives : comment conçoit-on un dictionnaire?

Fonction des dictionnaires face à la montée des nouveaux outils algorithmiques.

La terminologie, la lexicographie et l'IA, quelle relation ?

Modalité de proposition

Vous pouvez soumettre vos propostions avant le 30 avril 2025, composées de :

Un Texte de proposition de 300 mots max., bibliographie représentative, expliquant l'objet, la problématique, la démarche, le cadre théorique, l'approche et la faisabilité.

Une bibliographie représentative.

Une biographie succincte.

Organisateurs :

AL-ZAUM : al-zaum.malek@isitparis.eu

ELBAZ : ELBAZ.Pascale@isitparis.eu

Khalfallah : khalfallah.nejmeddine@isitparis.eu

Lieu : ISIT, 23 Av. Jeanne d'Arc, 94110 Arcueil