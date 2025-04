Europe, n° 1152, avril 2025 : "André Dhôtel – Éric Sarner"

« L’œuvre d’André Dhôtel s’avance un peu seule et sans tapage vers ce rai de lumière sous la porte qu’il y a au fond de chacun de nous. » C’est ainsi que Jean Grosjean salua l’écrivain et ami à l’art subtil et envoûtant. Le merveilleux qui affleure dans ses romans est avant tout « la merveille de connaître les autres, aussi étrangers qu’ils soient, la merveille d’être à la fois ensemble et très différents ».

Oscillant entre prose et vers, Éric Sarner, voyageur au pas léger, poète et cinéaste, manifeste une extrême finesse dans l’art de saisir un paysage sonore ou visuel, un paysage humain.

