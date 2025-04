Anna Arzoumanov, Juger les mots. Liberté d'expression, justice et langue

La liberté d'expression, principe fondamental des systèmes juridiques français et européen, suscite aujourd’hui de nombreux débats et de vives inquiétudes. L’expression « on ne peut plus rien dire », véritable rengaine des repas de famille comme des plateaux télévisés, en est un symptôme révélateur. Au cœur des discussions s’exprime une défiance croissante envers le droit, chargé de protéger et de réguler la liberté d’expression, et une critique fréquente des juges, accusés d'acharnement, de partialité ou d'incohérence dans leur interprétation.

Comment répondre au sentiment ainsi exprimé d’une certaine insécurité juridique, voire d'une application à deux vitesses de la liberté d’expression selon les situations ? Pour nourrir la réflexion, ce livre vise à préciser les contours de cette liberté en France, à clarifier et à discuter les principes selon lesquels il revient aux magistrats de juger les mots. Sur quelles bases légales et quels critères repose la définition de ce qui peut ou ne peut être dit ? Quelles difficultés pratiques les juges rencontrent-ils dans l’évaluation de cette frontière, et comment peuvent-elles être résolues de manière cohérente et juste ?

Cet ouvrage invite ainsi à une réflexion sur le rôle du droit dans la régulation des discours, tout en invitant à un dialogue approfondi avec d’autres domaines du savoir issus des sciences humaines et sociales. Dans un contexte où la liberté d’expression est devenue un enjeu politique majeur, cette démarche est essentielle pour appréhender les défis contemporains auxquels l’institution judiciaire doit faire face.

Lire les premières pages…

Rencontre avec l'autrice suivie d'une séance de dédicaces le mardi 8 avril 2025 à 20h à la librairie Le Comptoir des Lettres à Paris.



—

Sommaire :

Une liberté d'expression à la française ? (introduction)

Chapitre 1. Le contentieux de la liberté d'expression au carrefour du droit et de la linguistique

Les délits langagiers prévus par la loi française

Qui en veut aux mots ?

Qui juge les mots ?

Quelles sanctions pour un mauvais usage des mots ?

Comment juge-t-on les mots ?

Chapitre 2. Identifier la cible du discours

1. Humain, trop humain

Suffit-il de consulter un dictionnaire ?

Quand le discours prend des détours : métaphore et métonymie

2. Le discours vise-t-il une communauté dans son ensemble ?

"C'est toi qui l'as nommé": sens littéral et stratégies de contournement

Aller au-delà des mots : le critère du contexte

Chapitre 3. Évaluer la portée négative des mots

Récit d'un fait précis ou qualification de la personne ?

Peut-on statuer objectivement sur la portée offensante des mots ?

Dis-moi comment tu juges l'atteinte à l'honneur et je te dirai quelles sont tes valeurs

Insultes et autres noms d'oiseaux

Un contentieux révélateur de l'évolution des normes sociétales

A chaque contexte ses propres règles ?

Chapitre 4. Repousser les limites de la liberté d'expression ? Satire, caricature, fiction

Satire et caricature: jusqu'où autoriser l'excès ?

L'excuse fictionnelle en débat

Conclusion