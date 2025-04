Maria de Jesus Cabral, Gérard Danou, José Almeida, Fátima Outeirinho, Écrire (dans) la tourmente. L'écrivain-médecin face à la guerre

Depuis l'Antiquité, la guerre et la littérature entretiennent un dialogue étroit. Jadis sublimée par l'épopée, la guerre moderne bouleverse les formes du récit et met le langage à l'épreuve. Comment raconter l'indicible lorsque la destruction excède les mots ? À cette question, cet ouvrage apporte une perspective singulière : celle des médecins-écrivains et des cliniciens, témoins privilégiés de la souffrance et du soin, qu'il s'agisse du corps ou du psychisme. De Georges Duhamel à Frantz Fanon, de Louis-Ferdinand Céline à Lorand Gaspar, en passant par René Allendy, leurs écrits témoignent de cette double posture entre soin et écriture, tentant de préserver la mémoire de la guerre et d'en comprendre les traces, visibles ou invisibles. Croisant littérature, médecine, psychologie et philosophie, ce volume interroge la manière dont le soin et le langage, confrontés à l'extrême violence, deviennent eux-mêmes des espaces où se jouent la mémoire et la transmission.