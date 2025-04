Karel Čapek, Périple espagnol

Avec cent-neuf dessins de l’auteur

Pour le Tchèque Karel Čapek qui la découvre en 1929, l’Espagne est une explosion de vie, de couleurs et de paysages fascinants. L’auteur assiste bien sûr aux étourdissants spectacles de flamenco et, témoin ébloui autant qu’horrifié, au terrible duel à mort de la corrida.

Mais il prend surtout le temps d’emprunter les chemins de traverse, d’admirer les dentelles délicates qui ornent la chevelure des Andalouses, l’exubérance des jardins cachés derrière les grilles des maisons, et de faire halte dans les auberges qui regorgent de vins et de musique.

L’Espagne de Čapek, ce sont des fondations romaines enveloppées de catholicisme et parées d’un luxe mauresque. Une bigarrure qu’il souligne et qu’il salue: Séville n’est pas Madrid, Cadix n’est pas Barcelone et Barcelone ne ressemble en rien aux Asturies et pourtant, toutes ces Espagnes sont bien l’Espagne. Et si cette diversité, pensée à l’échelle de l’Europe, était la vraie richesse des peuples?

Chaque différence, dans les choses ou dans les êtres, nous apporte un supplément de vie [...]. Que ce qui nous sépare nous rassemble!

Avec Karel Čapek, aussi fin observateur que fin humoriste, on voyage sans hâte, en riant beaucoup.

Romancier, dramaturge, photographe et journaliste, Karel Čapek (1890-1938) est l'un des plus importants écrivains tchèques du XXe siècle. Anti-totalitaire visionnaire, il refusera dès les années 1920 le communisme et combattra le national-socialisme dans ses écrits et ses prises de positions. Considéré comme précurseur de la science-fiction, il a été le premier à utiliser le mot «robot» dans sa pièce de théâtre R.U.R. en 1921 (terme inventé par son frère, peintre et écrivain, à partir du mot tchèque robota qui signife «travail»). Les Lettres d’Italie sont le premier des six récits de voyage écrits par Karel Čapek. Après Lettres d’Angleterre en 1924 (La Baconnière, 2017), il a rédigé des impressions de l'Espagne, des Pays-Bas, de la Scandinavie et de la Bohême.

Revue de presse

Karel Capek de Madrid à Séville dans Le Monde

«C’est le récit plein de charme d’un Tchèque découvrant l’Espagne. En 1929, grâce aux “pullmans qui bondissent à des vitesses étourdissantes”, l’écrivain et dramaturge Karel Capek (1890-1938) accomplit un périple qui le mène du Prado, à Madrid

– Ah! Goya, “ses cris furieux de résistance et d’exécration!” – à la Giralda de Séville, “minaret mauresque et ses cloches chrétiennes”, en passant par une corrida qui l’horrifie et l’envoûte en même temps. Tous les amateurs d’“écriture de voyage” (et ceux qui voudraient la pratiquer) devraient lire ce texte qui s’offre comme une leçon d’observation, de verve et de style. Un éloge aussi de cette Europe mosaïque, ce beau manteau d’Arlequin, que Capek appelle (déjà) à former une société de nations: mais “bon sang! que ce soient des nations avec tout ce qui leur appartient en propre”, chacune avec ses traditions, sa langue et “son pelage” différent.» – Florence Noiville

Deux variantes de l’humour tchèque dans Le Temps

«Cotemporains de Kafka, Jaroslav Hašek et Karel Čapek cultivent tous deux le sens de l’absurde et l’ironie typique de cette Europe centrale que célèbre Kundera. Tous deux meurent jeunes, avant qu’éclate la Seconde Guerre, conscients que leur monde va disparaître. Cet écroulement, ils le vivent et l’affrontent de manière très différente, l’un dans l’humour baroque, l’autre en finesse – par le verbe et le dessin.» – Isabelle Rüf

Tableaux hollandais, de Karel Čapek dans La viduité

«Ironiques impressions voyageuses, notations sur le vif entre récit de voyage et réflexion sur ce qui fait une nation: son paysage ou ses maisons, ses habitants ou ce que l’on peut deviner de leurs coutumes? Avec une vraie légèreté, un intéressant sens du rythme puisque ces Tableaux hollandais était d’abord destiné à être publié dans un journal, Karel Čapek fait de ses impressions des œuvres picturales, une réflexion sur ce qu’il prend pour l’identité, éternelle, de la Hollande, les reflets et fragments, dessins et portraits, qu’il en surprend d’un trait très sûr.»