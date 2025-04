Jean-Pierre Montier (dir.), Fictographies de la Bretagne. Qu’est-ce qu’un Pays ?

Fictographies est un point de convergence entre plusieurs disciplines permettant d’évoquer la pertinence d’une vieille notion qui, loin d’être morte, est en devenir : le « pays ». La Bretagne a été choisie au motif qu’elle se donne à la croisée de deux configurations morphologiques et humaines, l’île et l’archipel, qui sont elles-mêmes des figures de l’identité. Contre la tyrannie des prétendus éveillés (« woke »), cet ouvrage est ainsi un éloge de la fiction, du pas-de-côté, de la mise à distance, de la modélisation, du littéraire contre le littéral. Fictographies propose d’approcher le « pays » de Bretagne par deux côtés : celui de la construction des représentations fictives déclarées, telles que les disposent des romanciers, des cinéastes, des photographes ; et celui des modèles heuristiques tels que les élaborent des historiens, des sociologues, des géographes, sachant que toutes ces constructions, esthétiques ou savantes, ont en commun la « graphie », l’écriture.

Sommaire

Jean-Pierre Montier

Avant-propos

Pascal Ory

100 lieux de mémoire de la Bretagne et des Bretons : retour sur un livre

Jean-Yves Le Disez

De quoi le pittoresque est-il le nom dans les récits de voyageurs victoriens en Bretagne (1830-1900) ?

Camille Manfredi

Flécher, traverser, contour(n)er : hodographies bretonnes et highlandistes, traversées (anti)modernes de vieux pays

Sophie Gondolle

Poèmes bretons, portraits d’un pays maritime et insulaire

Isabelle Le Corff

Portraits cinématographiques de l’île d’Ouessant

Denis Biget

Réflexions sur un portrait de pays : le portrait de pêcheurs bretons

Jean-Pierre Montier

Les îles du Ponant photographiées par Guy Hersant, et l’aventure du groupe « Sellit »

Jean-Pierre Montier

Entretien avec Stéphane Mahé

Norela Feraru

La théorie du grain de sable : une définition de la « fictographie » dans Somewhere etTerminus Saint-Malo de Stéphane Mahé et Arnaud Le Gouëfflec

Marc Gontard

Une île entre fiction et réalité

Alexis Gloaguen

L’île et l’écriture du double sens

Louis Brigand

Science des îles et paysages insulaires : libre propos d’un géographe des îles du Ponant

Jean-Pierre Montier

Conclusion. Quant au « pays » de Bretagne ? De l’utilité des modèles fictographiques de l’île et de l’archipelLes auteurs