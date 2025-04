Javier Moscoso, Une histoire renversante de la balançoire

De la Grèce antique à la Chine impériale, comment expliquer que des cultures si différentes et si éloignées, géographiquement et historiquement, aient pu partager des mythologies et des rituels similaires, impliquant souvent que soient fabriqués des objets fonctionnellement identiques – en l'occurrence un dispositif permettant tout simplement de se balancer ?

Javier Moscoso se livre à une enquête sur l’oscillation et l’universalité de la balançoire, ainsi que sur les circonstances qui ont déterminé ses usages, pour proposer une véritable « archéologie du visible », une mise au jour de cet objet du quotidien, de ses significations et des métaphores qu’il sous-tend, du balai de la sorcière au yoga, du gibet à la fête galante.

À l’intersection de l’histoire des émotions, de la philosophie politique, de la psychologie sociale et de l’histoire de l’art, l’histoire de la balançoire tend à suggérer des usages distincts entre ceux, masculins, liés au jeu, et ceux, majoritairement féminins, associés aux pratiques rituelles. Dans le même temps se dessine l’histoire d’une expérience, celle qui consiste à provoquer l’altération du système vestibulaire, responsable de notre sens de l’équilibre, pour induire à dessein le vertige, la désorientation, voire l’angoisse. Saisir la corporéité de cette expérience, chercher les liens entre la dimension psychologique et l’expression somatique de ces affects, entre l’art et la vie, le rituel et la connaissance, la culture et le jeu : l’histoire de la balançoire est aussi celle d’un refuge émotionnel.

Sommaire

Introduction

Chapitre 1. Les affects

Vertige

Désorientation

Angoisse

Suspension

Impulsion

Chapitre 2. Le gibet

Le mythe

Le rite

L'artefact

Chapitre 3. Le joug

Le roi

La femme

Le dieu

Le siège

Chapitre 4. Les mille automnes

L'histoire

La géographie

L’amour

Chapitre 5. Le jardin

Les enfants

Le jeu

La vierge

Chapitre 6. Le remède

La nausée

La folie

La vibration

Chapitre 7. Le sexe

Oscillation

Inversion

Venus pendula

Conclusion

Épilogue

Remerciements

Iconographie