Geufroi de Paris, La Bible des. vij. estaz du monde. Tome II. Nouveau Testament, la Descente de saint Paul en enfer, le Purgatoire de saint Patrice, la Condition humaine, le Temps de l'Antéchrist et le Jugement dernier (éd. Julia C. Szirmai)

La Bible des. vij. estaz du monde de Geufroi de Paris est la cinquième « Bible intégrale » à être éditée par l’Équipe de Leyde, fondée par Jean Robert Smeets en 1962, dans l’intention d’éditer un corpus de traductions-adaptations en vers de la Bible en ancien français, projet continué par Julia C. Szirmai.

À la suite de l’édition du premier estat de la Bible des. vij. estaz du monde de Geufroi de Paris (Table, Ancien Testament, Nouveau Testament jusqu’au baptême du Christ), parue en 2023, ce deuxième volume présente l’édition des autres six estaz de sa Bible (suite du Nouveau Testament, la Descente de saint Paul en enfer, le Purgatoire de saint Patrice, la Condition humaine, le Temps de l’Antéchrist et les Quinze signes du Jugement dernier). L’ensemble des sources est donné pour mesurer le travail d’adaptation par Geufroi de Paris et leur insertion dans un texte biblique en français.

Julia C. Szirmai, maître de conférences au département français de l’Université de Leyde, est actuellement chercheuse à l’Institut Lucas de la Faculté des Sciences humaines à Leyde. En 1985 elle publia l’édition critique de la Bible anonyme (BnF fr. 763). En 2015 parut son édition d’Un Fragment de la Genèse en vers.

Extrait de l'introduction...

Table des matières...

—

Version PDF : e-EAN 9782745362377. 40€ TTC.