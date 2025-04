Robert de Boron. Le roman de l'histoire du Graal (éd. Claude Lachet)

Édition bilingue établie, présentée et annotée par Claude Lachet.

Le Roman de l’Estoire dou Graal composé vers 1200 est une œuvre capitale dans la mesure où Robert de Boron transforme le graal, récipient merveilleux évoqué quelques années auparavant par Chrétien de Troyes dans Le Conte du graal, en une relique sacrée. Il relate que c’est dans ce veissel que Jésus institua l’Eucharistie le soir de la Cène, avant que Joseph d’Arimathie y recueillît le sang du Crucifié lors de la mise au tombeau. L’écrivain mentionne une autre sainte relique, la Véronique, dont le culte est célébré à Rome à la fin du XIIe et au XIIIe siècle.

S’inspirant de la Bible et des évangiles apocryphes, Robert de Boron propose un authentique catéchisme de la doctrine chrétienne. Il met en lumière Joseph d’Arimathie élevé au rang de chevalier et glorifié premier gardien du Graal et chef d’une communauté chrétienne. Le héros de cette Aventure mystique est transfiguré en un saint. Par conséquent récit de la Rédemption et du Salut, Le Roman de l’Estoire dou Graal est aussi une véritable hagiographie. Cette première édition bilingue retranscrit et traduit le texte du manuscrit Paris, BnF fr. 20047. Pour suppléer la lacune d’un feuillet double, nous reprenons pour « l’épisode de Moïse » le texte de la version en prose (ms. Paris, BnF 748) inédite jusqu’à présent.

Claude Lachet est spécialiste de la chanson de geste (Le Couronnement de Louis, Le Charroi de Nîmes, La Prise d’Orange, Les Enfants-Cygnes et La Chanson du Chevalier au cygne dont il a proposé des éditions bilingues) et du roman des XIIe et XIIIe siècles : romans du Graal (Les Métamorphoses du Graal, GF, 2012) et romans d’aventures, en particulier Sone de Nansay qu’il a édité, traduit et commenté chez Champion. Coauteur avec Jean Dufournet de La Littérature française du Moyen Âge (GF, 2003), il a publié aussi L’Amour courtois. Une anthologie (GF, 2017).

