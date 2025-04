Victoria Rimbert, A l'encre noire. Veuves et littératures, veuves en littérature. Italie, XVe-XVIe siècle.

Vidua. La veuve, à la différence du veuf, génère immédiatement des représentations dans l’imaginaire collectif, oscillant constamment entre deux pôles extrêmes, la bonne veuve et la mauvaise veuve. L’étau des attentes sociales, morales et familiales se referme sur celles qui vivent une situation commune mais rarement identique. L’ouvrage propose un panorama des représentations des veuves dans la littérature italienne, du début du XVᵉ siècle aux années soixante du XVIᵉ siècle, afin d’analyser les enjeux économiques, moraux et sociaux qui pèsent sur cette figure de femme seule, et qui conditionnent la façon dont celle-ci est mise en mots. Les discours des moralistes et des religieux, les nouvelles, toujours écrites par des hommes, et les textes littéraires écrits par des autrices veuves dialoguent ici avec les connaissances historiques sur les conditions de vie réelles des veuves.

Ces différentes perspectives constituent un système de représentations qui tente de fixer par l’écriture l’essence du veuvage, comme pour mieux canaliser un statut insaisissable, échappant au contrôle masculin, en le fixant sur le papier. La veuve littéraire est toujours fictive, tout en restant en contact avec les veuves réelles.

Si les stéréotypes alimentent les discours et les textes littéraires, ces derniers sont également influencés par la réalité – et peuvent, à leur tour, influencer la vie concrète et la pensée des femmes et des hommes qui constituent cette réalité.