Au terme d'une carrière alternant phases d’enseignement et de recherche, histoire nationale et histoire comparée européenne, synthèses et microanalyses, Christophe Charle tente dans son nouveau livre un pari : rendre compte de la trajectoire des familles dont il est issu, de la fin du XVIIe siècle à l’orée du XXIe siècle, et éclairer son parcours d’historien par la comparaison, d’une part, avec les trajectoires typiques de sa génération et, d’autre part, avec celles qui l’ont précédé et formé. Dans Racines, rameaux, feuilles. Essai de généalogie sociale et intellectuelle (1685-2001) qui paraît aux Éditions de la Sorbonne, l'historien explore une sorte d’inconscient historique de longue durée, et revisite de manière originale les multiples crises et ruptures de la grande histoire comme de l’histoire personnelle, qui entrent régulièrement en résonance : migrations vers la ville, deuils inattendus, mobilisations, guerres déstabilisant les projets de vie. Cette micro-histoire sociale, au plus près des différentes générations familiales restituées dans leurs contextes propres, croise archives personnelles et archives publiques, traces écrites et visuelles, témoignages, synthèses historiographiques et hypothèses interprétatives sur les silences, inévitables, de l’ensemble de ces sources.

(Illustr. : La Tour de Vesvre, bâtie au XII° siècle par Hugues II de Vesvre, Neuvy-les-Deux-Clochers)