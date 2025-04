Récits de transfuges/translingues : paradoxes sociologiques et stylistiques (Bruxelles)

Récits de transfuges/translingues: paradoxes sociologiques et stylistiques

Jeudi 10 avril 2025 | 10h00 [Bâtiment U - Salle U.B.5.230]

Comme l'indique leur préfixe commun, transfuges et translingues partagent l'expérience de la transition, du passage, de la traversée d'une frontière. Qu'il s'agisse de la classe sociale ou du pays, un passage demeure marquant, celui d'un langage à un autre (entre plusieurs variétés de langues ou entre plusieurs langues). Dans ces récits, le langage jouit d'un double statut, à la fois symbole du passage d'un monde à un autre mais également ce que crée l'écrivaine ou l'écrivain, l'instrument par lequel il pratique son art, cherche à représenter le monde, voire à le changer.

On étudiera cette place du langage dans les récits de transfuges/translingues, entre description sociolinguistique, ambition politique et recherche stylistique aux accents mythiques.

Cette conférence sera l'occasion de revenir sur le travail fait par Laélia Véron avec Karine Abiven dans Trahir et venger. Paradoxes des transfuges de classes et de le poursuivre, en élargissant le corpus, notamment aux récits de translingues (recherche poursuivie avec Sara de Balsi et Biagio Ursi)

La Chaire Suzanne Tassier-Gustave Charlier s’attache à étudier et à déconstruire les grands débats de société dans lesquels l’ULB s’engage activement. Elle a pour but de convier un professeur étranger à l'Université, à donner sous ses auspices un enseignement sur les "Conditions du travail féminin" ou d'aider, par toute voie appropriée, le développement de la recherche en matière de "Gender studies".

La Chaire est gérée conjointement par les Facultés de Droit et criminologie, Lettres, traduction et communication, Philosophie et sciences sociales, Psychologie et sciences de l’éducation. Elle est organisée tous les ans, à tour de rôle par chacune de ces facultés.

Cette année, la Faculté de Lettres, Traduction et Communication reçoit Laélia Véron.

L'ensemble des conférences sont ouvertes à toutes et tous. Pour obtenir des informations complémentaires, n’hésitez pas à contacter le Service Communication de la Faculté

Responsable académique de la Chaire Tassier 2024-2025 : Professeure Laurence Rosier.