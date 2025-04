Gustave Courbet, Correspondance avec Mathilde

Édition de Ludovic Carrez, Pierre-Emmanuel Guilleray, Berenice Rigaud-Hartwig et Laurence Madeline.

Il s’agit de la plus importante découverte de lettres de Gustave Courbet depuis la publication de sa Correspondance en 1996. Ce sont des échanges particuliers entre une aventurière audacieuse et intrigante et un homme à la fois naïf et sans limites, une correspondance quasi pornographique qui dévoile le peintre dans sa dimension charnelle. Par là est rétablie la stature de Courbet, effaçant les révisions opérées par ses biographes après sa mort afin de rendre supportable l’artiste subversif, le communard « déboulonneur » de la colonne Vendôme, et révélant l’ultime liberté de l’artiste.