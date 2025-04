Steven J. Zipperstein, Pogrom. Kichinev ou comment l'Histoire a basculé

Traduction (Anglais) par Odile Demange

En avril 1903, dans la Russie tsariste, un pogrom déclenché par une accusation archaïque de crime rituel dévaste le quartier juif de Kichinev, aujourd’hui Chiinu, capitale de la Moldavie. En l’espace de trois jours, quarante-neuf Juifs sont tués, six cents violés ou blessés, et mille maisons pillées et détruites. Comme jamais auparavant dans l’Histoire, ce crime antisémite déclenche une émotion mondiale.

Jusqu’à la Shoah, ce pogrom est resté le symbole des persécutions antijuives. S’appuyant sur des archives inédites, Steven Zipperstein explique ici comment cet événement a joué un rôle important dans l’histoire des Juifs au XXᵉ siècle, entre socialisme et sionisme.

A contrario, il montre que le pogrom de 1903 a provoqué la même année la première publication des Protocoles des Sages de Sion et influé grandement sur la propagande antisémite. Essai historique autant que livre d’histoire, cet ouvrage prend une importance singulière dans l’actualité européenne et proche-orientale.

