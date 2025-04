Françoise Blum, Guillaume Tronchet (dir.), Les Passeurs de révolte. Etudiants et intellectuels étrangers et postcoloniaux en France dans les années 1968

Les passeurs de révolte dont il est question dans ce livre sont les étudiants et intellectuels étrangers et postcoloniaux en France dans les années 1968. Ces étudiants et intellectuels constituent des voix singulières et déploient des discours et des répertoires d’action qui leur sont propres dans les contestations des années 1968. Certes, leur grammaire protestataire peut se fondre dans celle de l’ensemble des révoltés (tractage, affichage, pétitions, manifestations, occupations de locaux, etc.) mais certaines revendications leur sont spécifiques. C’est le cas des discours profitant de la tribune offerte par les mobilisations pour informer, alerter et mobiliser autour des luttes sociales et politiques des pays dont ces étudiants sont originaires (Maroc, Tunisie, Argentine, etc.). C’est aussi le cas des discours revendiquant un statut égal à celui des étudiants nationaux, que l’on retrouve au cœur des demandes de la Tricontinentale. Ce livre s’inscrit dans une historiographie des années 1968, profondément renouvelée depuis une dizaine d’années à l’aune de la question globale. L’histoire des mobilisations sociales et politiques des années 1968 invite en effet désormais à interroger concrètement « les lieux et les moments de “passage”, les “passeurs” et bien sûr “ce qui passe”, textes idées, modèles, répertoires d’action » (Boris Gobille). C’est de cela qu’il est question ici : du rôle et de la place des étudiants et intellectuels étrangers dans les processus d’internationalisation des révoltes.

Françoise Blum est ingénieure de recherche CNRS au Centre d’histoire sociale des mondes contemporains. Elle travaille sur les mouvements sociaux en Afrique subsaharienne, sur les socialismes africains et la décolonisation. Elle a notamment publié Révolutions africaines : Congo, Sénégal, Madagascar (Presses universitaires de Rennes, 2014), avec Pierre Guidi et Ophélie Rillon, Étudiants africains en mouvement, codirigé Socialismes africains/Socialismes en Afrique (Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 2021) et Les partis communistes occidentaux et l’Afrique (Hémisphères, 2022).

Guillaume Tronchet, haut fonctionnaire et historien, est agrégé et docteur de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, chercheur associé à l’Institut d’histoire moderne et contemporaine (ENS-PSL, Paris 1, CNRS). Spécialiste de l’histoire internationale des universités et des mobilités étudiantes, il a publié plusieurs ouvrages et articles sur ces thématiques, et a été responsable à l’École normale supérieure du projet de recherche GlobalYouth, lauréat de l’Agence nationale de la recherche, entre 2017 et 2023.

Sommaire

Préface de Ludivine Bantigny

Introduction…

Tribunes

Les étudiants portugais en France en mai-juin 1968

La révolte étudiante de Mai 68 et les départements d’outre-mer

Étudiants polynésiens pendant Mai 68 : les jeunes pousses du mouvement identitaire Mā’ohi

À la recherche du Mai 68 des Cambodgiens en France

Rencontres

Des « rencontres improbables ». Étudiants et intellectuels britanniques en France en mai 1968

« Let’s go to the barricades! ». Des GI déserteurs dans les mouvements de mai-juin 1968 en France

Penser un féminisme à partir de l’Amérique latine : mobilisations des femmes latino-américaines en Europe des années 1968

Trajectoires

Paris, capitale mondiale des intellectuels révolutionnaires ?

Transferts, liens, connexions : Conrad Detrez, écrivain-militant

et figure des circulations contestataires des années 1968 Entre références intellectuelles et politiques des années 68 : la trajectoire du jeune brésilien étudiant en économie devenu professeur d’anthropologie

Le cinéma s’insurge ». 1968, Casablanca – Łódź – Paris

Documents commentés

Les étudiants et ouvriers grecs en mai-juin 1968 en France à travers quelques tracts

L’occupation de la Maison de l’Argentine à la Cité internationale universitaire de Paris en mai-juin 1968

Étudiants et intellectuels tunisiens en France en mai-juin 1968

Étudiants et ouvriers italiens en France en mai-juin 1968

Postface de Michelle Zancarini-Fournel.