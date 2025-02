Lettres à une Noire

"Je suis un cobaye volontaire, je rengaine mon envie de mettre mon tablier au mur et je recommence à brosser. Là, je me demande comment cela doit se passer pour mes sœurs qui n’ont nulle part où se réfugier en cas de révolte, qui sont obligées de rester nuit et jour en compagnie de telles bonnes femmes parce qu’elles ont un voyage à rembourser !" En 1962, Françoise Ega se fait embaucher comme femme de ménage au sein d’une famille de la bourgeoisie marseillaise. Cette dactylographe farouchement indépendante aurait pu choisir une autre voie. Mais elle veut vérifier de ses propres yeux les conditions de travail que lui décrivent des centaines de jeunes femmes débarquées des Antilles et placées comme domestiques dans les riches demeures de la cité phocéenne. Ce qu’elle découvre dépasse l’imagination. Françoise Ega organise alors la résistance… Son journal est aujourdh'hui réédité dans la collection Folio sous le titre Lettre à une noire. Récit antillais, avec une préface de Daniel Pennac.