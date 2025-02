Frédéric Paques, Avant Hergé. Étude des premières apparitions de bande dessinée en Belgique francophone (1830–1914)

La plupart des livres traitant de l'histoire de la bande dessinée belge ne font que survoler rapidement l'époque pré-hergéenne. Partant de ce constat, le présent ouvrage dresse un état des lieux de la production d'art séquentiel entre 1830 et 1914 en Belgique francophone. Qui en étaient les éditeurs et créateurs? À qui était-elle destinée? Quelles en étaient les caractéristiques? Et, en définitive, une "école belge" de bande dessinée existe-t-elle avant Hergé?

Pour répondre à ces questions, ce livre envisage les productions belges francophones dans leur diversité: du premier album édité en Belgique, Le Déluge à Bruxelles aux planches satiriques de Félicien Rops, des pages politiques parues dans la gazette bruxelloise Les Corbeaux, aux scénettes absurdes de jeunes artistes liégeois dans Caprice Revue, des publicités narratives des magazines nationaux, aux blagues enfantines de l'imagerie populaire Gordinne. Dans ce flot d'images, quelques auteurs se distinguent par leur maîtrise, leur originalité ou l'abondance de leur production, comme Auguste Donnay, Henri Cassiers, Victor T'Sas ou Georges Ista.

Sommaire

Introduction

Chapitre premier. Histoire de la bande dessinée

1. De la définition de la bande dessinée

2. Des ouvrages consacrés à l'histoire de la bande dessinée en Belgique

3. Ancêtres et nouvelle génération

Chapitre II. Le Déluge à Bruxelles, une première apparition de la bande dessinée en Belgique

1. Richard de Querelles. Éléments biographiques

2. Le Déluge à Bruxelles?: présentation générale

3. Analyse

4. Une œuvre atypique

Chapitre III. Les journaux illustrés?: la presse satirique

1. Les origines de la presse en Belgique

2. La presse satirique

3. Variété et liberté de ton

Chapitre IV. La presse illustrée?: les magazines

1. Apparition des magazines en Belgique

2. La technique

3. Présentation des principaux magazines belges

4. Les bandes dessinées dans les magazines

5. Uniformité de la production

Chapitre V. L'imagerie populaire

1. L'imagerie populaire avant 1850

2. Le renouveau de l'imagerie populaire

3. L'imagerie populaire en Belgique

4. L'imagerie populaire?: un dernier bastion pour la création locale

Chapitre VI. L'après-guerre?: quelques pistes d'étude et œuvres saillantes

1. La bande dessinée pour la jeunesse

2. La presse?: l'avènement du strip

3. Les livres d'art?: les cycles gravés de Masereel

4. Un territoire à explorer

Conclusion

1. Évaluation des choix de départ

2. Une production significative

3. L'influence de la technique

4. Les périodes-clés de la bande dessinée en Belgique

5. Écoles et tradition

6. Perspectives d'études

Bibliographie

Figures

Liste des figures

Corpus