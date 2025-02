Carla Taban, Contemporary Artists Respond to Samuel Beckett. Six Essays / Les artistes contemporains répondent à Samuel Beckett. Six essais

Les essais recueillis dans cette anthologie bilingue (anglais-français) traitent de l’héritage germinal que Samuel Beckett a transmis à l’art contemporain depuis l’émergence de son champ élargi dans les années 1960. Ils se penchent sur des œuvres d’art, des pratiques créatrices et des discours d’artistes qui s’inspirent profondément de l’auteur, tout en soulignant la diversité des réponses à l’une ou l’autre de ses œuvres et des scènes artistiques moins connues. En démontrant l’intérêt constant que les artistes contemporains vouent à l’œuvre multidimensionnel de Beckett, d’une décennie et d’un contexte culturel à l’autre, la collection éclaircit des rapports entre la littérature et l’art contemporain.

The essays in this bilingual (English-French) collection deal with Samuel Beckett’s constitutive legacy and generative reception in contemporary art since the emergence of its expanded field in the 1960s. They discuss artworks, creative practices, and artists’ discourses deeply inspired by the writer, while highlighting distinct responses to the same work and lesser-known artistic scenes. Demonstrating the ongoing interest of contemporary artists in Beckett’s multidimensional oeuvre across decades and cultural contexts, the collection illuminates relationships between contemporary art and literature.

Table Of Contents

Preface and acknowledgments…

Préface et remerciements

| 1 | “Play it again, Sam”: Undoing and redoing Samuel Beckett’s Molloy in contemporary art

| 2 | Transpositions de l’œuvre de Beckett dans l’art contemporain au Québec, 2000–2010

| 3 | Water marks: Water as material in two twenty-first-century Beckettian site-specific installations

| 4 | Une Catastrophe de Rien du tout ou De « l’anarchie de l’imagination » : Les artistes Maya Schweizer et Clemens von Wedemeyer répondent avec Beckett et Fassbinder aux émeutes des banlieues

| 5 | Samuel Beckett and/in contemporary art: Joseph Kosuth’s series of installations-exhibitions Samuel Beckett, in play (2010–2011–2012)

Appendix 5.1

Appendix 5.2

Appendix 5.3

| 6 | Kentridge’s Beckett