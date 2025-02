Philippe Blasband, Scénariste ! Manuel d'écriture scénaristique pour les apprentis scénaristes, mais aussi pour celles et ceux qui s'intéressent au scénario et au cinéma

Beaucoup de manuels d'écriture scénaristiques ont été publiés, beaucoup de livres qui expliquent comment écrire un film.

Les auteurs de ces livres sont rarement eux-mêmes scénaristes. Certains d'entre eux ont commis l’un ou l'autre scénario, mais ce ne sont presque jamais des gens qui écrivent professionnellement, avec une carrière qui s'étend sur plusieurs d'années.

L'auteur de ce livre-ci, Philippe Blasband, a travaillé dans plusieurs domaines littéraires, romans, théâtre, etc. Mais il a fini par se rendre compte que ce qu'il est, fondamentalement, c'est scénariste !

Philippe Blasband a participé à plus d'une centaine de scénarios, dont plusieurs dizaines ont été tournés et diffusés. Certains de ces films ont même eu un succès international (entre autres Une liaison pornographique, Irina Palm, Les émotifs anonymes). Il a aussi eu des échecs cuisants.

Il s'est bien amusé, et il en a bavé.

Dans ce livre, il évoque sa vie de scénariste, et tente aussi d'analyser ce que c'est, finalement, un scénario. Il parle des relations de cause à effet dans l'écriture ; des rapports entre le scénariste et le reste de l'équipe qui fabrique le film ; de l'importance de l'intuition chez les scénaristes.

Ceci est un manuel, mais le plus personnel et à vif possible.

Né à Téhéran en 1964, Philippe Blasband passe sa jeunesse en Angleterre, aux Etats-Unis, en Belgique et en Iran. Installé définitivement à Bruxelles, il fait des études de montage cinéma avant de choisir l’écriture. Il est l’auteur de plusieurs romans traduits notamment en allemand, chinois ou russe, et signedes scénarios de films et des pièces de théâtre dont il assure parfois la mise en scène. Parmi eux, Une liaison pornographique, Les Émotifs Anonymes et Irina Palm ont connu un grand succès aussi bien sous forme de longs-métrages que de pièces de théâtre, en France comme à l’international.