Sylvie Chalaye, Romain Fohr, Jean-Marie Serreau

Conscient des mutations de son époque, à l’affût du renouveau théâtral, Jean-Marie Serreau fait connaître Brecht après-guerre et ouvre la voie à Beckett, Ionesco, Genet. Il est le premier à croire en la modernité de leur écriture et à introduire sur les scènes les technologies audiovisuelles. Il contribue à l’aménagement du cloître des Carmes, la seconde scène du festival d’Avignon, et fonde le Théâtre de la Tempête, à la Cartoucherie.

Convaincu que l’universalisme occidental doit céder la place, il participe à décoloniser les imaginaires en révélant en France Kateb Yacine ou Aimé Césaire et en déployant au plateau des distributions polychromes. Son engagement esthétique et politique fait étonnement écho aux questionnements qui soulèvent le théâtre d’aujourd’hui.

