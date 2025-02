Thierry Gillybœuf, Rémy de Gourmont. Une vie fin-de-siècle, t. II

Remy de Gourmont (1858-1915) est un auteur inclassable, dont l’œuvre nourrie et variée mêle tous les genres, de la poésie à l’essai linguistique, du traité scientifique au théâtre, du roman au libelle. Sa pensée, jusque dans ses contradictions, jouit d’une liberté rarement égalée. Bien que reclus dans son grenier de la rue des Saints-Pères, il occupe une place centrale dans la vie intellectuelle de son temps. À travers lui, c’est toute la « fin-de-siècle » qui revit, avec ses excès, ses outrances, ses cafés interlopes, ses petites revues, ses querelles, son penchant pour l’absinthe et la morphine, son goût de la provocation, sa férocité et sa drôlerie, l’incroyable floraison artistique en littérature, en peinture ou en musique, ses personnalités hautes en couleur, ses prêtres satanistes, ses anarchistes poseurs de bombe, ses faux mages, ses femmes aux amours libres… Esprit incisif, curieux et érudit, tenu par ses pairs pour le plus grand écrivain de son temps, Remy de Gourmont est resté aussi notre contemporain.

Ce second tome couvre les années 1898 à 1915 (et un peu après).

Thierry Gillybœuf est né en 1967. Lecteur par passion, entomologiste de formation et employé de bureau par nécessité, il est l’auteur de nombreuses traductions de l’anglais et de l’italien, ainsi que d’une multitude de préfaces et de quelques essais littéraires. On lui doit entre autres le Cahier de l’Herne consacré à Remy de Gourmont, les Œuvres de Georges Perros en Quarto, la traduction des Poésies d’Herman Melville, l’établissement et la traduction de la correspondance complète de Henry David Thoreau. Cette biographie est véritablement l’œuvre d’une vie : commencée un mois avant qu’il ne devienne père, sa rédaction s’est achevée alors qu’il venait d’être grand-père.

Présence d’un cahier iconographique de 32 pages à l’intérieur de l’ouvrage.

Voir aussi le tome I de cette biographie.