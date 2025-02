"Le traitement historiographique des chanteuses d’opéra au XVIIIe siècle : le cas de Rosalie Levasseur", par Bertrand Porot (Séminaire Les Contemporaines, en ligne)

Dans le cadre du séminaire « Les Contemporaines » (2024-2025), rejoignez-nous en ligne le 12 février prochain, à 10h du matin (France), pour une séance consacrée au XVIIIe siècle et à l'opéra.

Lien Zoom :

https://us06web.zoom.us/j/88900009508?pwd=JYeuNyy8mqAO0GJRFdkagoUCdq25aF.1

Meeting ID: 889 0000 9508

Passcode: 900241

Nous aurons l'honneur d'accueillir le Professeur Bertrand Porot qui évoquera "Le traitement historiographique des chanteuses d’opéra au XVIIIe siècle : le cas de Rosalie Levasseur".

Résumé:

Les artistes lyriques du XVIIIe siècle ne sont pas absentes de l’historiographie : elles ont intéressé les historiens, ce qui a contribué à les maintenir dans l’histoire de la musique. Cependant la plupart de ces travaux ne sont pas exempts d’une vision « genrée » et se centrent sur des traits particuliers que l’on aime à retrouver chez les chanteuses de cette époque et qui, en général, suffisent à les définir : aventures amoureuses, scandales, rivalités, caprices, etc.

Il apparaît donc nécessaire aujourd’hui de rétablir un traitement équilibré grâce à des sources historiques mais aussi à une interrogation sur la vision que les historiens ont portée et transmise. Ainsi les chanteuses ne sont pas tant invisibles qu’amoindries et censurées : que savons-nous exactement de leurs spécificités professionnelles ou de leur rôle dans les évolutions esthétiques (interprétation ou composition) ?

Nous nous proposons donc de présenter le cas de Rosalie Levasseur, comme représentatif du traitement historiographique d’une chanteuse de premier plan : c’est elle que Gluck a choisi de faire travailler pour la création française d’Alceste en 1776, dans le rôle féminin éponyme. L’objectif est ainsi d’examiner la manière dont la carrière et la biographie de cette artiste ont été traitées et de déconstruire une histoire largement stéréotypée et genrée.

Bertrand Porot est professeur émérite à l’université de Reims et au CERHIC. Ses recherches portent sur les spectacles lyriques et forains en France, sur la vie musicale des xviie et xviiie siècles ainsi que sur les études de genre. Il a publié près de cent articles scientifiques, articles de dictionnaire et préfaces, notamment Les Interactions entre musique et théâtre, L’Entretemps, 2011, Musiciennes en duo, Compagne, fille, sœur d’artistes, Presses universitaires de Rennes, 2015, Quelles musiques pour la piste ?, Presses universitaires de Rennes, 2023 et Spectacles et artistes forains, XVIIe-XIXe siècles : identités, espaces et circulations, ÉPURE, 2024,.