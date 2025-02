Tumultes, n° 62 : "Le droit au risque de la déconstruction"

Sommaire

Regards croisés entre juristes et philosophes

The reception of Jacques Derrida in American Critical Legal Studies.

Entretien avec Duncan Kennedy. Propos recueillis par Serpil Tunç Ütebay

De la philosophie au droit

Martine Leibovici : Du droit à la loi. À partir de Force de loi

Giustino De Michele : Croyance, crédit, cruauté. Droit au fond du droit, la déconstruction

Emmanuel Picavet : La construction et la déconstruction des significations. Un défi pour l’encadrement normatif

Du droit à la philosophie

Emmanuel Jeuland : La déclaration diverselle des liens-récits.

Émeric Nicolas : Un peu de gras dans l’écriture du droit. Réflexion sur une expérience de déformalisation dans le champ juridique

Vincent Forray et Sébastien Pimont : La pensée sauvage du droit. De l’utilité du bricolage pour la science juridique

Mark Antaki : Catégoriser et accuser. Le droit traversé par la philosophie ou la rencontre du droit avec lui-même

Ertuğrul Uzun et Kasım Akbaş : Refuser d’être un détail. Sur la possibilité de la théorie critique du droit

La déconstruction à l’œuvre dans la pratique du droit

Mathieu Doat : Autour de la French theory. Lectures schizophréniques de la décision politique

Benjamin Moron-Puech : Penser avec Derrida le droit international des humains. L’affaire du « sexe neutre »

Lionel Zevounou : L’arrêt Diop. Une tentative de déconstruction

Gabriel Rezende : La loi de la transformation. Essai sur une question latino-américaine