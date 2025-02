"Make Truth Great Again". Conf. de François Noudelmann (Séminaire "L'écriture de la pensée", en Sorbonne & en ligne)

La prochaine séance du séminaire "L'écriture de la pensée" aura lieu

vendredi 7 février de 16h à 18h (horaire un peu inhabituel)

L'invité de cette séance sera François Noudelmann, qui a publié, il y a quelques mois seulement, Peut-on encore sauver la vérité ? (Max Milo, 2024).

On trouvera ci-dessous les grands axes de l'intervention qu'il fera vendredi.

"La deuxième élection de Donald Trump a confirmé un nouveau régime de discours identifié, dès 2016, sous le nom de post-vérité. L'argument des alternative facts et le recours décomplexé aux fake news témoignent que nous sommes passés au-delà du vrai et du faux. Cependant cette disqualification de la vérité est repérable depuis une cinquantaine d'années, en Europe et aux États-Unis, promue aussi par les idéologies progressistes.

Nous analyserons les notions de vérité objective, de faits et de réel en comparant la philosophie française issue du nietzschéisme et la philosophie pragmatiste américaine. Nous étudierons le fonctionnement des bulles épistémiques qui encouragent la croyance aux contre-vérités. Puis nous envisagerons l'indignation et le doute à la source d'une résistance au mensonge."

François Noudelmann est professeur de philosophie et de littérature à New York University où il dirige La Maison Française. Il a publié de nombreux essais traduits en une douzaine de langues, parmi lesquels Pour en finir avec la généalogie (Léo Scheer 2004), Le Toucher des philosophes (Gallimard folio 2014), Les Airs de famille (Gallimard 2012), Penser avec les oreilles (Max Milo 2019), Un Tout autre Sartre (Gallimard 2020). Plusieurs sont consacrés à la vérité : Le Génie du mensonge (Pocket 2017) et Peut-on encore sauver la vérité ? (Max Milo 2024).